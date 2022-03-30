 

Стало известно о желании Джонсона поставить Украине «более смертоносное» оружие

30.03.2022, 9:30, Новости дня
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Газета Times со ссылкой на источники пишет, что британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил кабинету министров, что хочет поставить Украине «более смертоносные» вооружения.

По данным издания, Джонсон не уточнил, какое именно оружие Лондон мог бы поставить Киеву. Источник в оборонных кругах сообщил газете, что Украине нужны «средства дальнего огневого поражения», в том числе тяжелая артиллерия. Такое вооружения потребовало бы дополнительного обучения, британское правительство также опасается эскалации, пишет издание, передает РИА «Новости».

В качестве одного из вариантов поставок издание называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers, однако, по словам источника, эти системы уже устарели. «Более крупные системы» потребовали бы от украинских военнослужащих проходить обучение в соседних странах, указывает газета.

AS-90 – британская самоходная 155 мм. артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.

Создана фирмой Vickers в 1981–1986 годах и предназначалась для замены как устаревших британских САУ «Эббот», так и САУ M109 производства США. В ходе серийного производства с 1992 по 1995 год, было выпущено 179 AS-90, не считая прототипов. Лицензионное производство башни от AS-90 осуществляется в Польше.

Ранее Власти министр обороны королевства Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритании продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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