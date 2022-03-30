Мнение: О показательном нагибании одного «олигарха»… Где подвох и в чём проблема?

Итак, «Искандеры» ожидаемо не помогли. Как и, впрочем, затаённая вера, что где-то там существует «подлинное» правосудие в качестве альтернативы карманному-басманному.

Американский #суд, самый праведный и неподкупный суд в мире ожидаемо и предсказуемо отказал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске в снятии с него персональных санкций #США. И это совершенно «незначительное» событие не заслуживало бы и вовсе никакого внимания и комментария, кабы не одно весомое «но»…

Вердикт Апелляционного суда США по федеральному округу Колумбия во всех смыслах прецедентный.

Оный судебный орган не просто отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски на решение федерального окружного суда, отказавшего в отмене санкций против предпринимателя. Но сделал это в особо циничной форме мотивированно. Решение доступно на сайте апелляционного суда.

«Постановляем подтвердить решение окружного суда», — говорится в решении тройки судей. Почему? А потому что.

Суд, как отмечается в вердикте, считает, что «долговременная модель поведения [Олега Дерипаски] сохранялась и после издания указа о введении санкций». «Принимая во внимание отсутствие каких-либо доказательств того, что такое поведение прекратилось, следует учитывать прошлое поведение и его устойчивый курс, сохранявшийся до введения санкций», — подчёркивается в документе. Также в нём содержатся утверждения о том, что «никто и ничто не обязывает правительство обосновывать, как именно те или иные #санкции против конкретных российских лиц связаны с “чрезвычайной угрозой национальной безопасности”, поскольку их введение по большей части отражает мнение президента #США относительно того, может ли этот шаг повлиять на изменение ситуации» и что «хотя правительство может исключать отдельные [российские] компании из санкционных списков ради достижения геополитических целей президента США, но это не даёт основания для отмены санкций против других компаний из того же сектора [российской экономики]».

И если экстраполировать эти формулировки на всю текущую ситуацию, то становится совершенно ясным, что:

1. Санкции вводятся не «из-за», но исключительно «для» — строго для достижения геополитических целей президента США.

2. Ни «вывод войск», ни даже — гипотетически — полная «капитуляция» России с новым внесением изменений в Конституцию по части территориального устройства страны не отменит санкций, пока не появятся доказательства того, что «нежелательное» поведение прекратилось (ну, об этом и Джо #Байден, и Борис Джонсон заявили прямо, надо отдать им должное).

3. Санкции могут быть отменены только если президент США решит, что «геополитические цели» достигнуты. И остаётся лишь догадываться, что это за цели.

Тут, конечно, «патриоты» не смогут не встрепенуться. И, пожалуй, начнут ратовать за «спецоперацию до полной победы». Но… Хочется спросить у них: а что это будет за #победа? В чём она будет заключаться? Каковы будут её критерии — конкретные, измеримые, реалистичные и т.п.?

А, главное, что с этой победой делать дальше?

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