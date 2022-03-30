Мнение: 8 лет назад

Искал, чего я писал про Гиркина в 2014 году, неожиданно нашел другой свой пост, с такими словами:

“... Соглашусь: если бы РФ ввела в Донбасс войска, да еще с целью «захвата территорий» – это была бы такая большая ошибка, что, наверно, пришлось бы мысленно быть на стороне жертвы агрессии. Я вовсе не считаю, что обязан поддерживать любую глупость российского правительства, только потому, что я в этой стране родился и живу.

Однако ведь никакой агрессии нет! Есть российские добровольцы? Может быть. Имеют место поставки вооружения? Вполне допускаю. Хорошо ли это? Скорее плохо, чем хорошо. Но это не агрессия! Добровольцы – причем из многих стран, не только из СССР – воевали и в Испании против франкистов. Там были целые Интербригады. В конце концов, никаким добровольцам нельзя запретить воевать за дело, которое они считают правым.

И к тому же сейчас у Украины есть прекрасный способ избавиться от чужеземных добровольцев: прекратить боевые действия, и они сами уберутся, откуда пришли.

Еще раз: я против вмешательства РФ в дела Украины, тем паче – военного вмешательства. Я против присоединения Донбасса к России.

Но все это не мешает мне понимать, что военная агрессия украинской армии против Донбасса бесперспективна, жестока и бессмысленна. Как говорил Талейран, «Это хуже чем преступление – это ошибка!» Какие еще резоны у меня остались, чтобы поддерживать бессмысленную войну у наших границ?” (27 июня 2014 года)

Все-таки я последователен в своих убеждениях.