 

Мнение: 8 лет назад

30.03.2022, 8:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Искал, чего я писал про Гиркина в 2014 году, неожиданно нашел другой свой пост, с такими словами:

“... Соглашусь: если бы РФ ввела в Донбасс войска, да еще с целью «захвата территорий» – это была бы такая большая ошибка, что, наверно, пришлось бы мысленно быть на стороне жертвы агрессии. Я вовсе не считаю, что обязан поддерживать любую глупость российского правительства, только потому, что я в этой стране родился и живу.

Однако ведь никакой агрессии нет! Есть российские добровольцы? Может быть. Имеют место поставки вооружения? Вполне допускаю. Хорошо ли это? Скорее плохо, чем хорошо. Но это не агрессия! Добровольцы – причем из многих стран, не только из СССР – воевали и в Испании против франкистов. Там были целые Интербригады. В конце концов, никаким добровольцам нельзя запретить воевать за дело, которое они считают правым.

И к тому же сейчас у Украины есть прекрасный способ избавиться от чужеземных добровольцев: прекратить боевые действия, и они сами уберутся, откуда пришли.

Еще раз: я против вмешательства РФ в дела Украины, тем паче – военного вмешательства. Я против присоединения Донбасса к России.

Но все это не мешает мне понимать, что военная агрессия украинской армии против Донбасса бесперспективна, жестока и бессмысленна. Как говорил Талейран, «Это хуже чем преступление – это ошибка!» Какие еще резоны у меня остались, чтобы поддерживать бессмысленную войну у наших границ?” (27 июня 2014 года)

Все-таки я последователен в своих убеждениях.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Мнение: Фактор сирийских боевиков

22.08 / В Apple намерены снять с продажи три актуальные модели iPhone

07.03 / Ученые рассказали, как гаджеты влияют на психику школьников

28.06 / Павел Воля поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения: “Ты – лучшее, что случилось со мной”

09.07 / Мнение: Арест Фургала

23.12 / Мнение: Дело против Зеленского

25.03 / День Лазаря Муромского: что нельзя делать 21 марта

29.11 / Пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы

18.06 / Почему волосы секутся и что с этим делать. Домашние средства и способы ухода за ними

11.11 / Мнение: Люди проигрывают машине не только у нас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика