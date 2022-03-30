Грета Тунберг разблокировала Пескова в Facebook* и добавилась к нему в друзья

Шведская экоактивистка Грета Тунберг удалила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова из чёрного списка и добавилась к нему в друзья в соцсети Facebook.

Тунберг написала пост на русском языке, в котором поблагодарила его за будущее отключение газа в Европе.

– Нет оплаты – нет газа. Это правильно. Дмитрий сказал очень мудро, не каждый может так точно выразить мысль о необходимости отказываться от ископаемого топлива и переходить на зелёную энергию. Никто не будет платить русскими рабами (имеются в виду русские рубли – ред.) за нашу энергетическую независимость и светлое будущее. Спасибо, Дмитрий, ты вернул мне украденное детство!!! – написала Грета Тунберг.

Песков в свою очередь заявил, что ему ничего не известно об этом событии. По словам пресс-секретаря, он не в курсе того, есть ли у него официальная страница в Facebook. Он также отметил, что это не единственная признанная экстремистской соцсеть, в которой происходит «какая-то чертовщина», за которую пресс-служба Кремля не может нести никакой ответственности, поскольку возможности зайти туда из России в данный момент нет.

Тем не менее, спустя 3 часа запрос Греты Тунберг на дружбу был принят.

* – экстремистская организация, запрещённая в РФ

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