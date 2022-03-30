 

Грета Тунберг разблокировала Пескова в Facebook* и добавилась к нему в друзья

30.03.2022, 8:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шведская экоактивистка Грета Тунберг удалила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова из чёрного списка и добавилась к нему в друзья в соцсети Facebook.

Тунберг написала пост на русском языке, в котором поблагодарила его за будущее отключение газа в Европе.

– Нет оплаты – нет газа. Это правильно. Дмитрий сказал очень мудро, не каждый может так точно выразить мысль о необходимости отказываться от ископаемого топлива и переходить на зелёную энергию. Никто не будет платить русскими рабами (имеются в виду русские рубли – ред.) за нашу энергетическую независимость и светлое будущее. Спасибо, Дмитрий, ты вернул мне украденное детство!!! – написала Грета Тунберг.

Песков в свою очередь заявил, что ему ничего не известно об этом событии. По словам пресс-секретаря, он не в курсе того, есть ли у него официальная страница в Facebook. Он также отметил, что это не единственная признанная экстремистской соцсеть, в которой происходит «какая-то чертовщина», за которую пресс-служба Кремля не может нести никакой ответственности, поскольку возможности зайти туда из России в данный момент нет.

Тем не менее, спустя 3 часа запрос Греты Тунберг на дружбу был принят.

* – экстремистская организация, запрещённая в РФ

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Греф рассказал о создании специального бункера

29.03 / Певец Джейсон Деруло впервые станет отцом

15.09 / Скандалы: Александр Рубцов рулил самолетами и автопарком

22.07 / Побег из Ленинграда, чужие дети и расстрел за измену Родине: как сложилась судьба Василия Меркурьева

16.01 / Банкрот в «родной гавани»

28.11 / Мнение: Кому интересен долг Молдовы Газпрому?

21.04 / Грозовая астма. Что это такое и как ее спрогнозировать

10.03 / “Эскалация уже началась”: на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины

03.10 / _уголовное дело против главы Group-IB Сачкова связано с его планами вывести бизнес за границу

30.06 / Трансформирующийся из машины в самолёт и обратно AirCar совершил первый междугородний перелет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика