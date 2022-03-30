Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски по делу о санкциях

Апелляция российского бизнесмена Олега Дерипаски на решение прекратить дело по его иску к минфину США об отмене санкций против россиянина отклонена, сообщил апелляционный суд американского столичного округа Колумбия.

Суд «подтвердил постановление окружного суда». Как полагает апелляционный суд, Дерипаска не оспаривает президентские указы, ставшие основанием для санкций, но пытается доказать, что санкции «были незаконными». По мнению суда, его «утверждения не являются обоснованными», нет «никаких доказательств того, что правительство» США вводило против бизнесмена ограничительные меры «по надуманным причинам». По версии суда, житель России считает санкции против себя произволом со стороны американского министерства, передает ТАСС.

Напомним, весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.

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