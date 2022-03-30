 

ВСУ выпустили «Точку-У» по Луганску

30.03.2022, 7:26, Новости дня
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Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05.25 со стороны Северодонецка выпущена ракета «Точка-У» по Луганску», – передает ТАСС сообщение представительства.

Напомним, 14 марта штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек.  В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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