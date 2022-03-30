 

Напавшая на детский сад в Красноярске девушка арестована

30.03.2022, 7:26, Новости дня
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Жительница Красноярска Полина Дворкина, подозреваемая в убийстве своего отца и задержанная после стрельбы в одном из детских садов города, арестована до 27 мая, сообщили в краевом суде.

«Дворкина Полина Платоновна, ст. 105 ч. 1, ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. «а», «в», «е» (убийство и покушение на убийство двух и более лиц). Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая», – передает ТАСС сообщение представителя суда.

Напомним, 19-летняя девушка с ружьем пришла в детский сад в Красноярске. Воспитательницы попытались забрать у нее оружие, в это время произошел выстрел в стену. Никто не пострадал. После задержания было установлено, что до этого она застрелила своего отца. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Нападавшая пояснила мотивы своих поступков ненавистью к отцу и мальчикам.

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