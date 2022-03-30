 

Люди наделены инстинктом выживания, реагирующим на потустороннее

30.03.2022, 6:23, Разное
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Пол Аскоу исследует феномен НЛО уже 50 лет.

В своей новой книге «НЛО – Реальная история» он собрал воедино различные темы, которые связаны с НЛО и паранормальными явлениями, пишет Daily Star.

По мнению бывшего медика, люди могут мгновенно распознавать внеземную и паранормальную активность благодаря специальной частоте.

В книге Пол Аскоу пытается осмыслить покрытую тайной жизнь от инопланетных пришельцев до призраков, основываясь на собственных встречах с необъяснимым.

Он утверждает, когда мы видим нечто потустороннее, наша частота пересекается с их частотой, и мы становимся полностью уверенными, в том, что это действительно было необыкновенным существом.

По словам исследователя, в эти моменты человек начинает ощущать абсолютный страх и осознает, что он не должен находиться в этом месте. Подсознание не резонирует с нашим телом и где мы находимся, поэтому оно понимает, что мы в опасности.

Пол также считает, что инопланетяне излучают частоту, которая предупреждает нас о том, что они находятся рядом. Они могут использовать частоту людей для контроля реакций на их присутствие. Например, очевидец необычного явления в этот самый момент вдруг позабудет запечатлеть его на смартфон или фотоаппарат. Этой способностью могут обладать, например, йети и другие криптиды, которых до сих пор никто не смог поймать.



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