Мнение: Подарки от Шойгу

Ну а нам, кстати, надо готовиться встречать еще одну большую порцию “охотников на оленей” в своем как бы мирном обществе: парней, которые приучились “стрелять на любой шорох”, видеть вокруг обгорелые трупы и кишки, размотанные по асфальту, привыкших к жизни в условиях постоянного стресса и смертельного страха, переставших видеть что-то из ряда вон выходящее в стрельбе по жилым домам и взрывах торговых центров, бестрепетно взрывавших роддома “потому что там засели боевики”, самолично убивавших людей в упор и мучимых приступами ПТСР (и заниматься их длительной реабилитацией, естественно, никто не будет – тем более, что в принципе никто не знает как). Как там говорилось – существенная и самая отмороженная часть оргпреступности 90-х это бывшие “афганцы”?

Ну, ждем “украинцев”. И фильма “Брат-3”.

Хотя… Благодаря усилиям пропаганды у нас сейчас вся страна – такие “украинцы”. ПТСР станет болезнью всего общества похлеще ковида.