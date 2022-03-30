Линчевание признали в США федеральным преступлением

Президент США Джо Байден подписал закон, приравнивающий линчевание к федеральным преступлениям на почве нетерпимости. Закон на федеральном уровне пытались принять почти 100 лет.

Байден заявил, что подписал «Закон о запрете линчевания имени Эммета Тилла». Закон «приравнивает линчевание к федеральным преступлениям на почве нетерпимости», передает ТАСС.

Попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века. Байден отметил, что «почти 100 лет назад представитель штата Северная Каролина Джордж Уайт – единственный темнокожий в Конгрессе в то время – впервые представил закон против линчевания». Однако с тех пор «сотни подобных документов не пробились в качестве закона», передает РИА «Новости».

Reuters пояснило, что линчеванием теперь может считаться совершенное в сговоре и на почве ненависти преступление, которое привело к смерти или нанесению серьезного вреда здоровью.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что «линчевание – это не пережиток прошлого». По ее словам, «акты террора на расовой почве все еще имеют место» в США. «И, когда они происходят, у нас должно быть мужество признавать их (таковыми) и привлекать виновных в ответственности», – сказала она.

Эммет Тилл – 14-летний афроамериканец, которого в 1955 году обвинила в приставаниях белая женщина. Позднее супруг и сводный брат Брайант жестоко убили подростка, а суд присяжных оправдал их.

В 2020 году после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты под эгидой движения BLM. В апреле 2021 года суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.

—