 

Британия выразила готовность стать гарантом безопасности Украины

30.03.2022, 3:15, Новости дня
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Если Киев направит соответствующее обращение, Великобритания готова сыграть роль в качестве гаранта безопасности Украины, сообщила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Великобритания стать гарантом безопасности Украины, Вудворд сказала, что Лондон «будет рад сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит», передает ТАСС.

Вудворд сказала, что ее страна оказывает Украине значительную военную и гуманитарную помощь, а глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский говорят «практически на ежедневной основе». «Мы хотим помочь всеми возможными способами», – сообщила Вудворд.

Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. РФ получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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