Мнение: О переговорах

О моей персональной позицией относительно переговоров с нацистским режимом в Киеве.

1. Переговоры могут идти для обсуждения условий капитуляции на основе принятия всех выдвинутых ранее требований (Крым, ЛДНР, демилитаризация, денацификация, нейтралитет, прекращение дискриминации русских и русского языка).

2. При необходимости приложения дополнительных усилий для достижения поставленных целей военным путем, они должны быть приложены, благо РФ задействовала прямо скажем лишь часть своих ресурсов, ведя по сути ограниченную военную операцию против противника, который уже откатился на стадию тотальной мобилизации.

3. Переговоры могут продолжаться сколько угодно, пока они не мешают плановому развитию операций ВС РФ по достижению поставленных задач. Действия войск могут быть остановлены лишь по факту заключения договора о принятии требований РФ или же в рамках локальных гуманитарных задач по спасению гражданского населения.

4. Отказ от достижения хотя бы части поставленных целей с большой долей вероятности будет означать просто еще отложенную войну в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Также можно быть уверенным, что уступки по основном целям операции будут иметь негативные последствия внутри страны.

5. Позицию на переговорах надо не смягчать, а ужесточать, давая понять, что затяжки переговоров и принятия требований РФ приведут к появлению новых обязательных к выполнению требований.

6. Холодная война с США и НАТО не прекратится безотносительно того, сколько будет продолжаться СВО на Украине. Оставив Украину под контролем американского марионеточного режима, нельзя говорить о том, что угроза для страны устранена.

7. Отказ США управляющих Украиной от заключения мира на условиях Москвы должен вести к появлению на освобожденных территориях новых государственных образований с властью лояльной Москве с опцией дальнейшего принятия в состав РФ или Союзного Государства.

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Относительно зрадоперемог, то заявления Мединского можно кратко охарактеризовать так…

Звонок со Старой Площади.

– Скажите Мединскому, пусть зачитает так, как будто мы уже готовы это принять.

– Будет сделано.

A few moments later

– Ну, нахер! Ну ты видел, видел?!

В общем, если кто-то хотел посмотреть на реакцию общества на какой-нибудь Минск-3, то сегодня можно было посмотреть. Так сказать тизер.

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