“Кем я только не работала”: Ида Галич рассказала, что планирует делать в случае закрытия соцсетей, и призналась, почему эта весна для нее особенная

Ида Галич входит в число наиболее популярных блогеров из России. Свою карьеру она начала еще в институте с выступлений в КВН. Но популярной женщина стала после совместных выступлений с Антоном Каравайцевым в программе «Камеди Батл» и выкладывания в соцсетях юмористических роликов на тему отношений. Благодаря необычному и интересному контенту Ида смогла завоевать любовь миллионов подписчиков.

Работа с подросткового возраста

В недавнем интервью блогерша рассказала о своих планах в случае закрытия соцсетей. Ида отметила, что подобная перспектива ее вовсе не пугает, ведь она начала работать еще в подростковом возрасте и освоила много профессий. В 15 лет Галич развозила по столице еду. Также женщина успела поработать в разных госучреждениях, помощником пиар-менеджера, клубным арт-директором и так далее. Бывали времена, когда Ида совмещала сразу три разных вида деятельности. Сейчас блогерша работает сценаристом скетч-шоу, программ, клипов и рекламы.

Event-агентство

Также у Галич есть собственное event-агентство. Но сейчас оно практически не приносит прибыли, так как из-за последних событий мало кто обращается за организацией праздников. Но женщину не страшат перемены. Ида продолжает записывать контент и работать над новым проектом. А все свободное время телеведущая посвящает близким людям и воспитанию сына Леона.

Общение с близкими

Галич не забывает родителей и поддерживает с ними тесную связь. Она часто балует самых дорогих людей дорогими презентами. К примеру, летом прошлого года блогерша подарила отцу люксовую машину марки «Мерседес-Бенц». На рынке цена такой машины варьируется от семи до десяти миллионов рублей.

Ида осветила это событие в своем микроблоге, выложив снимки папы на фоне красивого автомобиля. Также женщина выложила кадры первой поездки на мерседесе. В подписи к фотографиям Ида призналась, что живет именно ради таких моментов. Также ведущая пожелала родителям крепкого здоровья.

Личная жизнь

В прошлом году блогерша подтвердила расставание с супругом Аланом Басиевым. Хотя еще в декабре 2020 года Галич уже упоминала в интервью, что они пошли с мужем разными дорогами, но сохранили хорошие отношения. Их брак продлился два года, за которые они успели стать родителями. Ида и Алан занимались воспитанием сына Леона. Именно ради ребенка экс-супруги и сохранили хорошие отношения. Сейчас воспитанием наследника занимается в основном Галич. Мальчику уже два года, но он все еще плохо справляется с эмоциями. Иногда душит от любви, но бывает и агрессивен. К примеру, не так давно мальчик кинул в Иду джойстик от приставки. Галич не стала этого терпеть и наказала Леона, поставив в угол.

В данный момент СМИ приписывают женщине роман со Стасом Круглицким. Знаменитостей видели вместе на светских мероприятиях, но пока они не подтвердили слухи об отношениях. Но на премьере картины «Финник», где Ида озвучила одного персонажа, она немного рассказала о своей личной жизни. Женщина заявила, что эту весну она проводит по-особенному в плане романтики. Но имя нового возлюбленного Галич решила не называть.