США порадовались высылке российских дипломатов в Европе

Вашингтон приветствует меры «партнеров в Европе и по всему миру», которые высылают российских дипломатов, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что США «привержены работе с партнерами и союзниками по поддержанию давления» на Россию и «защите общих национальных интересов от действий» Москвы. Он заявил, что «США вместе с партнерами стоят на защите их национальной безопасности». Также Прайс сказал, что единая поддержка Украины со стороны США и союзников продолжится, передает РИА «Новости».

Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.

—