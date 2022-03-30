 

В РПЦ предупредили о последствиях запрета УПЦ на Украине

30.03.2022, 1:54, Новости дня
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Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал украинские законопроекты, направленные на ликвидацию канонической Украинской православной церкви.

Легойда сообщил в Telegram, что принятие таких законов Верховной радой «приведет к обострению социального кризиса, спровоцирует новый виток гражданского противостояния и усугубит раскол, ранее спровоцированный антиканоническими действиями Фанара».

Он подчеркнул, что священники и верующие УПЦ «на протяжении целого ряда лет подвергались нападками и преследованиям со стороны представителей раскольнических группировок и националистов, но в последнее время эти гонения стали еще более жестокими». Указывается, что огласку получил «целый ряд нападений, захватов храмов вооруженными людьми». Новые проекты законов приведут к «еще более ожесточенным расправам с представителями духовенства и с верующими канонической Церкви», сообщил Легойда.

Он выразил надежду, что депутаты Рады и «представители украинских властей проявят благоразумие, осознают тот вред, который нанесет народу Украины возможное одобрение таких законопроектов».

Напомним, в частности, в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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