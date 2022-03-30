 

Ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой

30.03.2022, 1:54, Новости дня
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В Германии возникла угроза остановки сталелитейного, химического и бумажного производств из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России, сообщили крупнейшие промышленные союзы страны.

Президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис заявил, что «взрывные цены на энергоносители, но прежде всего, возможное эмбарго на поставки газа сильно ударят по энергоемкой промышленности», передает «Говорит Москва» со ссылкой на Bloomberg.

Среди последствий сбоя в работе предприятий Вассилиадис перечислил сокращение рабочего времени сотрудников и рабочих мест, коллапс в производствах в Европе – все это будет иметь глобальные последствия, пишет Forbes.

Сообщается, что крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если прекратятся поставки энергоресурсов из России.

Bloomberg указывает, что Германия покупает свыше половины импорта российского топлива. По данным федерального статистического управления страны, в январе РФ заработала около 3 млрд евро от экспорта энергоносителей в Германию.

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