 

Жизнь в позе «ксю» – Личное мнение

30.03.2022, 1:40, Разное
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Ксюндель был замечен в театре со стаканчиком кофе и кавалером. Обратившие внимание на унылую парочку прокомментировали, чем Бородина занималась во время постановки: сидела в телефоне.


Фото: Стархит, Скриншот из видео

Я же прокомментирую другое.

Вы меня сейчас через телефон читаете? Замрите. Обратите внимание, в каком положении сейчас находится ваша голова.

Опущена, не так ли?

А что с мышцами задней поверхности шеи? В напряжении? Трапеции — тоже? Плечи где?

То-то и оно: сидение в телефоне — это прямой путь к осанке Ксюнделя, в частности, и жизни в позе «ксю», в целом.

Обратите внимание на то, как сильно укорочены у Бородиной мышцы задней поверхности шеи. Сама шея выдвинута вперёд. Спина — колесом.

Женщина с опущенной в телефон головой, в принципе, плохо смотрится. Весь её внутренний мир сводится к малюсенькому вертикальному экрану.

Несчастная, зажатая баба увязла в болоте виртуальной реальности, от сидения в которой у неё уже образовался на спине нарост, именуемый в народе вдовьим холмиком.

Она не привлекает, не вдохновляет и даже не интересует. Вон кавалер Бородиной — он ведь тоже в телефоне: ему там — интереснее, чем с асексуальным Ксюнделем.

Вот я даже представить не могу ситуацию, в которой мужчина пялился в телефон в моей компании. Да я и сама редко когда держу телефон в руке. Он у меня — почти всегда в сумке или, если я дома, — на зарядке.

Я слишком люблю жизнь, чтобы проводить её в позе «ксю».

Вы поймите: привлекает та женщина, которая несёт себя миру, расправив плечи и раскрыв сердце, которая взирает на мир с любопытством, которая в него стопроцентно включена и вовлечена, которая с интересом смотрит в глаза собеседнику, а не пялится в экран, склонив голову на короткой шее.

Много проводите времени в телефоне? Что вам это даёт?

Чем при этом заняты ваши родные?

Может, отвлечётесь, поднимите головы, расправите плечи и пойдёте обнимите их — самых дорогих своих людей, посмотрите им в глаза, скажете что-нибудь доброе?

Источник: Лена Миро



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