При правильном уходе кисти для макияжа прослужат гораздо дольше: как их очистить с помощью мыла и полотенца

Мы все согласны с тем, что инструменты для нанесения косметики нужно содержать в чистоте. Но при этом мы нередко забываем очищать кисти для макияжа. Это сокращает срок их службы. Если ухаживать за кисточками правильно, то они прослужат гораздо дольше. В статье мы расскажем о простом способе их очистки.

Почему нужно чистить кисти

Кисти для макияжа необходимо регулярно чистить из соображений гигиены и здоровья. Если забывать это делать, то на них скапливается грязь и бактерии. Они попадают на вашу кожу и забивают поры. Это приводит к появлению угрей и воспаленных прыщей. У людей с чувствительным эпидермисом грязные кисти могут вызвать раздражение.

Но это не единственная причина. Плохая очистка негативно влияет на долговечность и эффективность кисточек. На их волосках будут накапливаться и смешиваться пигменты, и вам будет сложно добиться точности при нанесении макияжа. Кроме этого такие кисти будут быстро изнашиваться.

Способ очистки

В продаже можно встретить разные чистящие средства для кистей. Но они подходят не для всех типов щетины. Кисточки из натурального ворса требуют более деликатного очищения. Они могут повредиться от применения фабричных средств.

Есть простой способ очистки кисточек домашними средствами. Чтобы приготовить чистящий состав, вам понадобится мыло или шампунь. Подготовьте также полотенце или мочалку.

Возьмите по несколько капель шампуня и воды. Если вы используете мыло, то натрите его и смешайте с небольшим количеством воды.

Налейте полученную смесь в стакан и добавьте еще немного воды. Опустите в нее грязную кисть.

Перемешивайте мыльную воду кисточкой до тех пор, пока жидкость не начнет пениться. Делайте круговые движения.

Теперь извлеките кисть и промойте ее под проточной водой. Если на ней осталась косметика, то снова используйте мыльный раствор. Повторяйте эти процедуры, пока щетина не станет чистой.

Когда вы удалите все загрязнения, в последний раз промойте кисть под струей воды. Затем положите ее на полотенце или мочалку, чтобы высушить.

Советы по уходу

Специалисты рекомендуют чистить кисти после каждого использования. Если у вас нет возможности ежедневно очищать инструменты для макияжа, делайте это хотя бы 1 раз в неделю.

Если вы используете кисти для тонального крема, консилера и румян, то их нужно чистить чаще. На их щетине скапливается много пигментов.

Заключение

Используйте это простое средство для очистки кисточек. Такой способ хорошо очищает щетину от загрязнений и пигментов, не повреждая ее. Чистая кисточка долго прослужит и не навредит вашей коже.