 

Мнение: Вынужденная эскалация

30.03.2022, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Макрон сегодня общался по телефону с Путиным и в том числе сообщил, что платежи за газ в рублях невозможны. Франция – третья страна в Европе по объемам закупаемого у России газа. Они не сказать, что велики: 10 млрд кубометров для столь большой экономики не являются критически значимыми, но и не пустяк.

Тем не менее солидарное решение уже есть, и Макрон доводит его до сведения Путина. Есть, правда, Венгрия и есть Болгария, которые могут повести себя сепаратно по отношению к остальным странам Европы, но основные объемы поставок все равно не у них.

Остается два дня, после чего эскалация может перейти на очередной уровень.

Вне всякого сомнения, здесь нет ни миллиграмма экономики, это решение строго политическое: Кремлю принципиально важно вынудить Европу хоть в чем-то пойти на попятную. Даже в мелочи. И для Европы этот сюжет так же принципиален: по сути, Россия объявлена агрессором, а отступать перед агрессором нельзя. Так же как вести переговоры с террористом.

Обе стороны стали заложниками, лишив себя маневра, поэтому сейчас ни у кого хороших решений нет, остается только эскалация в надежде, что противник дрогнет.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение: О поджигателях войны

13.01 / Мнение: Возвращение

30.08 / Михаил Мишустин распорядился упразднить в регионах должность учёного еврея при губернаторе

10.02 / Премьера фильма “Смерть на Ниле”: Аглая Тарасова, Сергей Безруков с женой, Илья Бачурин и другие гости

25.04 / Мнение: Непризнанные преступления

01.03 / Мнение: Страх

15.11 / Ученые из Китая установили связь диабета с регулярным употреблением яиц

23.09 / Бытовая хитрость: зачем некоторые хозяйки кладут губку в барабан стиральной машины

09.04 / Учёные назвали суперфуды, полезные для сердца и мозга

01.07 / Россияне поддержали поправки к Конституции: данные на 21:30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика