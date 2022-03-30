Мнение: Вынужденная эскалация

Макрон сегодня общался по телефону с Путиным и в том числе сообщил, что платежи за газ в рублях невозможны. Франция – третья страна в Европе по объемам закупаемого у России газа. Они не сказать, что велики: 10 млрд кубометров для столь большой экономики не являются критически значимыми, но и не пустяк.

Тем не менее солидарное решение уже есть, и Макрон доводит его до сведения Путина. Есть, правда, Венгрия и есть Болгария, которые могут повести себя сепаратно по отношению к остальным странам Европы, но основные объемы поставок все равно не у них.

Остается два дня, после чего эскалация может перейти на очередной уровень.

Вне всякого сомнения, здесь нет ни миллиграмма экономики, это решение строго политическое: Кремлю принципиально важно вынудить Европу хоть в чем-то пойти на попятную. Даже в мелочи. И для Европы этот сюжет так же принципиален: по сути, Россия объявлена агрессором, а отступать перед агрессором нельзя. Так же как вести переговоры с террористом.

Обе стороны стали заложниками, лишив себя маневра, поэтому сейчас ни у кого хороших решений нет, остается только эскалация в надежде, что противник дрогнет.

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