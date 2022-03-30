Мнение: Когда Кадыров возьмет Киев?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нельзя останавливать спецоперацию, надо взять Киев.

Так и сказал Кадыров, которому на днях присвоено звание генерал-лейтенант:

– Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок.

А еще Кадыров заявил, что готов «…выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности… Мы научились воевать… для того, чтобы защищать. И поэтому мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама» (цитаты отсюда).

Мне интересно, Кадыров просто троллит Кремль, МИД и министерство обороны России? Или реально готов взять Киев?

Фотография генерал-лейтенанта Рамзана Кадырова отсюда

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