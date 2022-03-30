Мнение: О грандиозных планах по… купированию «пятой колонны» в России

Итак, всё хорошо. Всё идёт по плану. © #Россия на пороге ещё одной сокрушительной победы. А может быть, и не одной даже. Самое время заняться делами насущными, необходимыми, неотложными.

Например, поиском и нейтрализацией «врагов народа». Как это предложил по сути сенатор Андрей Климов.

В Совете Федерации подготовят законодательные предложения по «купированию подрывных акций так называемой пятой колонны», заявил глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой “пятой колонны”», — пояснил он. По словам Андрея Климова, рабочие встречи по этому вопросу пройдут в ближайшие дни с депутатами Госдумы, а с сотрудниками министерств и представителями гражданского общества они будут проходить в течение всего апреля. После этого комиссия Совфеда подготовит «ряд рекомендаций, в том числе и законодательного характера», отметил сенатор.

Самое время, короче.

Помнится, когда другой «гений всех времён и народов» Иосиф Сталин разогнал всех западных инженеров, проводивших индустриализацию СССР, на производствах начались аварии. В них стали винить «вредителей». Посадили тех, кто учился у западных инженеров. Потом тех, кто учился у посаженных. Потом оказалось, что «вредители», переименованные во «врагов народа», уже повсюду. Как они успели так расплодиться, несмотря на всё более энергичную борьбу с ними, вопрос отдельный. Но счёт репрессированным пошёл на миллионы. Только расстрелянных было больше 600 тыс.

Сейчас, кстати, тоже пошли разговоры о возвращении смертной казни по наиболее тяжким составам преступлений. А Совет Европы, из-за членства в котором РФ ввела мораторий на эту меру, страна «гордо покинула». Ещё одним тормозным механизмом стало меньше.

Помнится, поиском «врагов народа» советская власть озаботилась после того, как целый ряд «великих побед» оставил миллионы крестьян без еды. Нынешние успехи пока что оставили простой люд без айфонов, памперсов и сахара. Но зато всего за месяц, а не за пятилетку. Что будет дальше, Бог весть. Но в условиях падающей экономики не то что на рост, а и на сохранение прежнего уровня жизни рассчитывать сложно…

И поиски «вражеских происков» уже начались. И дальнейшие параллели напрашиваются…

А у тех, кто и сейчас начнёт кричать, мол, «всё правильно: к стенке эту пятую колонну!» хочется спросить. Вы помните, сколько раз тогда у стенки оказывались ещё недавние судьи и палачи?

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