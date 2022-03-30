Мнение: Подвиг пилота Томпсона



Лейтенант Келли

Поступив после школы в заштатный колледж во Флориде, Келли почти сразу был исключён за неуспеваемость. Работал посудомоем и кондуктором. Уже став офицером, по воспоминаниям подчинённых, не умел читать карту. Как такой человек смог поступить на офицерские курсы – вопрос. Сами курсы продолжались 26 недель (полгода). Никогда раньше Келли не служил ни в армии, ни в полиции.

С того же тг-канала – описание знаменитого расстрела вьетнамской деревни Сонгми бойцами лейтенанта Келли. Мерзейшая история, и, боюсь, российская армия тут тоже далеко не безгрешна. Но вот эпизод с пилотом Томпсоном – раньше не читал… Наверно, в наших писаниях, обличающих “американскую военщину”, его раньше деликатно опускали. А то ведь научит, чего доброго, плохому советско-российских граждан. Еще чего: нарушение приказа! Самоуправство! Приказ стрелять по своим! Трибунал! Не делайте так, дети!

“В 8 часов утра 16 марта 1968 года рота C 1-го батальона 20-го полка 11-й бригады 23-й дивизии 2-го полевого корпуса, высадившись с вертолётов, начала наступление на вьетнамскую деревушку Сонгми. Для роты это был первый бой, для молодого лейтенанта Келли, командира первого взвода – тоже. По данным разведки (их источник до сих пор неизвестен), мирных жителей в деревне не было (утром все якобы уходили на рынок), а были только партизаны-вьетконговцы. В действительности в деревне почти не было мужчин и тем более партизан.

“Сразу забрали четверых родственников и увезли к каналу. Мы умоляли их не убивать нас, оставить в живых, а они стреляли и стреляли. Они толкали нас, чтобы мы упали на колени, и начинали стрелять. Мама погибла, дети погибли. Мужа моего тогда не было, здесь вообще не было мужчин — только женщины, старики и дети”. “Они вывели нас из домов, толкали прикладами в спину, чтобы мы шли в канаву, туда, где уже стояло больше ста человек. Они поставили нас на колени и сразу начали стрелять сзади из пулемёта. Из нашей семьи в 11 человек остались в живых только я и мой младший ребёнок — я закрыла его собой. Сверху на меня упали три трупа, и только благодаря им мы выжили: они скрыли нас от американцев”.

Солдаты шли по деревне, закидывая гранатами хижины и стреляя по бегущим. Полсотни крестьян попытались спрятаться в яме на окраине деревни. Туда пришёл лейтенант Келли со своим взводом – и приказал убить всех. Пилот вертолёта Хью Томпсон наблюдал за расстрелом с воздуха; он посадил свою машину перед группой убегавших крестьян и приказал бортстрелку открыть огонь из пулемёта по американским солдатам , если они попытаются убить бежавших. (Председатель комиссии Конгресса по делам вооружённых сил лично пообещает Томпсону трибунал. Вместо трибунала через тридцать лет его наградят за тот приказ)…

Через 30 лет!

Думаю, если в армии есть пилоты томпсоны – она небезнадежна. Даже при наличии лейтенантов Келли (редкостный ублюдок – кстати, практически не понес наказания, отмазали).

Но думаю, что как раз с пилотами Томпсонами у нас – полный швах. И самое главное – если такой будет, он у всех вызовет только ненависть. Прежде всего – как раз у “патриотической общественности”. Говорю уверенно, в комментах увидим подтверждение.