 

Создан проект о российских паралимпийцах «Несгибаемые»

30.03.2022, 0:24, Новости дня
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Представлен специальный проект «Несгибаемые: истории паралимпийских спортсменов из России, которых не пустили на Игры в Пекине», информирует PEOPLETALK.

PEOPLETALK подчеркивает, что «гордится нашей паралимпийской сборной». Указывается, что «вдохновляющие монологи героев – участников паралимпийской сборной РФ – доказывают, что сила духа, вера в себя и умение достойно справляться с трудностями порой гораздо важнее, чем быть быстрее, выше, сильнее».  

Как отмечает PEOPLETALK, герои проекта «не привыкли жить, долго сокрушаясь над неудачами, и не могут позволить кому-то решать за них, чего они на самом деле стоят». Чтобы «не растерять соревновательный дух, спортсмены приняли участие в альтернативных играх в Ханты-Мансийске, где, кстати, показали отличные результаты», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Героями проекта стали бронзовый призер зимних Паралимпийских игр в Сочи, серебряный призер чемпионата мира (горные лыжи) Александр Алябьев, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по парасноуборду Михаил Слинкин, чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира в 2015 году (лыжные гонки/биатлон) Акжана Абдикаримова.

Кроме того, в число участников проекта вошли многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований (лыжные гонки/биатлон) Юлия Михеева, многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований в категории «сидя» (лыжные гонки/биатлон) Данила Бритик, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года; бронзовый призер чемпионата мира 2013 года; победитель чемпионата Европы 2016 года (следж-хоккей) Илья Волков.

Также героями проекта стали трехкратный чемпион, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер Паралимпийских игр 2014, 2018 годов (горные лыжи) Алексей Бугаев, многократный участник и призер чемпионатов мира, чемпионатов РФ (керлинг на колясках) Виталий Данилов и многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований (лыжные гонки/биатлон) Наталья Кочерова.

Напомним, Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ отстраненные российские спортсмены исполнили гимн России в Паралимпийской деревне. Позже РФ решила провести зимние игры «Мы вместе. Спорт» для паралимпийцев. Игры прошли в марте в Ханты-Мансийске.

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