 

Серебренников уехал во Францию

30.03.2022, 0:24, Новости дня
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Режиссер Кирилл Серебренников, которому в РФ отменили условный срок, находится во Франции, сообщил французский киновед Жоэль Шапрон.

Шапрон рассказал в соцсетях, что Серебренников прибыл в Париж и продолжает работу над кинокартинами и спектаклями, передает ТАСС.

Напомним, Серебренников разработал проект «Платформа», на который в 2011–2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Через созданную для реализации проекта АНО «Седьмая студия» было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Летом 2020 года режиссера приговорили к трем годам условно. Серебренников и другие фигуранты дела возместили ущерб. 28 марта 2022 года Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера и снял с него судимость.

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