США заверили в отсутствии намерений «диктовать» РФ и Украине условия мира

Решить, «как будет выглядеть урегулирование» между Россией и Украиной, должны Москва и Киев, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби заверил, что США «не будут диктовать условия», а также «забегать вперед процесса». Он не стал комментировать предложения о гарантиях безопасности Украины со стороны ряда стран, входящих в состав НАТО, передает РИА «Новости».

При этом Кирби подтвердил «некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день», но отметил, что речь идет о «небольшом количестве». США считают, что «это репозиционирование, а не настоящий отвод». По его словам, это не означает, что угроза для Киева миновала.

В Пентагоне заявили, что «Россия, угроза, которую она представляет, остается приоритетом министерства». Ведомство оценивает Россию как «острую угрозу». США передислоцируют в Восточную Европу десять истребителей F-18 Корпуса морской пехоты и несколько военно-транспортных самолетов C-130.

Кирби также заявил, что американские военные не проводят обучение украинских военных в Польше «в классическом смысле» этого слова, но взаимодействуют с ними. Кирби уточнил, что есть определенные контакты между американцами и украинцами, в частности, относительно поставок различных «материалов» из США.

Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин, который также участвовал в переговорах.

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