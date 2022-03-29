Форум «Добровольцы – хранители истории» начал работу в Москве

На всероссийском форуме «Добровольцы – хранители истории», который стартовал в Москве, начали обсуждение подготовки к проведению мероприятий в честь Дня Победы, сообщается в пресс-релизе.

На форум собрались свыше 100 человек – руководителей региональных штабов «Бессмертного полка», активистов, лидеров общественного мнения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы давно не встречались, не смотрели друг другу в глаза. Сейчас мы друг друга видим – ощущаем локтем, плечом, поэтому я надеюсь, что форум наш пройдет в теплой дружественной атмосфере, мы определимся с дальнейшей работой и решим все насущные задачи», – сказал на открытии форума сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка», генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Другой сопредседатель штаба, автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов направил в адрес участников мероприятия видеообращение.

Форум стал первой очной встречей актива «Бессмертного полка» в 2022 году, поэтому она началась с вручения наград представителям 12 региональных отделений движения, ставших лучшими по итогам работы в 2021 году. Как отметила глава исполкома «Бессмертного полка» Наталья Шадрина, «с каждым годом лучших отделений становится все больше». Она выразила надежду, что «эта тенденция сохранится».

Одной из ключевых тем повестки форума стало обсуждение вопросов проведения «Бессмертного полка» в 2022 году. Участники обсудили нововведения в проекте «Бессмертный полк онлайн», а также возможность и особенности подготовки и проведения шествия в традиционном формате с учетом эпидемиологической и геополитической ситуации в стране.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы люди исключительно по личным убеждениям выходили разделить радость Победы и вспомнить о тех, кто победил в годы Великой Отечественной войны», – обратился к участникам форума референт управления президента РФ по общественным проектам, Герой РФ Алексей Романов.

Для участников форума организована насыщенная обучающая программа – председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, директор АНО «АСТИК» Елена Родионова провела тренинг «Время убеждать», далее участники форума смогут посетить лекции ведущих специалистов страны в сфере политологии, истории, массовых коммуникаций.

Отмечается, что в сложившейся геополитической ситуации очень важно правильно расставить акценты в подготовке и проведении мероприятий гражданско-патриотической направленности, чтобы избежать провокаций и сформировать верное отношение к происходящему в стране и мире, а также научиться транслировать информацию через призму достоверных фактов. Указывается, что этому посвящена двухдневная обучающая программа форума, организованного «Бессмертным полком» при поддержке Фонда президентских грантов.

В марте «Волонтеры Победы» начали набор добровольцев. Как сообщила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова), тысячи добровольцев смогут внести свой вклад в организацию праздничных и памятных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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