Названа предварительная причина взрыва на складе в Белгородской области

Взрыв на районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошел, по предварительным данным, «из-за человеческого фактора», сообщил представитель экстренных служб.

В экстренных службах заявили, что «взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора», передает РИА «Новости».

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков сообщал о взрывах, но позднее уточнил, что они уже прекратились. По его словам, «инцидент произошел в районе села Красный Октябрь», но «жертв и пострадавших среди жителей нет». При этом источник в экстренных службах сообщал, что «на территорию временного военного городка попал снаряд», обстрел велся с украинской стороны. В результате «ранения получили четверо военнослужащих».

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