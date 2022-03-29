Названа предварительная причина взрыва на складе в Белгородской области
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Взрыв на районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошел, по предварительным данным, «из-за человеческого фактора», сообщил представитель экстренных служб.
В экстренных службах заявили, что «взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора», передает РИА «Новости».
Напомним, глава региона Вячеслав Гладков сообщал о взрывах, но позднее уточнил, что они уже прекратились. По его словам, «инцидент произошел в районе села Красный Октябрь», но «жертв и пострадавших среди жителей нет». При этом источник в экстренных службах сообщал, что «на территорию временного военного городка попал снаряд», обстрел велся с украинской стороны. В результате «ранения получили четверо военнослужащих».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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