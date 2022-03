Желтые вставки и белый костюм: модные “мелочи” этой весны

В весеннем сезоне наблюдается возвращение старых трендов из начала нулевых. Если будете составлять модный образ, то посмотрите образы певиц Бритни Спирс и Кристины Агилеры двадцатилетней давности: на них можете смело ориентироваться.

Вот, какие модные тенденции на текущую весну можно однозначно выделить.

Брюки и юбки с низкой посадкой

Только-только мы привыкли к юбкам и штанам с высокой талией, как тут стилисты опять заявляют: в тренде низкая посадка. Причем экстремально низкая. Чтобы понять, о чем идет речь, можете посмотреть старый клип Бритни Спирс I`m Not A Girl Not Yet A Woman. Приблизительно так должны сидеть джинсы по фигуре, если вы хотите прослыть модницей текущей весной.

Низкая посадка наблюдается не только в джинсах, но также и в юбках, и даже в спортивных штанах. Так что можете приступать накачиванию пресса перед тем, как облачиться в такую одежду.

Плиссированная юбка

Какое-то время модницы избегали таких юбок, чтобы не выглядеть старомодно. Теперь пришло время доставать из шкафа плиссированные вещи. В тренде — юбки миди. Фасон не имеет значения, как и расцветка.

Одинаково актуальны как однотонные юбки, так и изделия с принтами. Кстати, плиссировка может быть любой конфигурации. На свое усмотрение можете выбрать юбку с широкими и большими, или узкими складками.

Прозрачные блузы

Из моды вышли платья из полупрозрачных тканей, зато в тренде остались блузы. Особенно белоснежные. Их можете смело сочетать с темным нижним бельем. Этот контраст цветов выглядит особенно игриво и кокетливо.

Ультра-мини

На последних показах мод от “Диор”, “Версаче” и других брендов с мировым именем можно было увидеть моделей в ультракоротких мини-юбках. Это когда ткани так мало, что она едва прикрывает ягодицы. Плюс наблюдается низкая посадка, что делает юбку похожей на набедренную повязку.

Такие модели были очень популярны в девяностые годы, после чего их заклеймили «вульгарными». Теперь же у модниц вновь появляется возможность продемонстрировать стройные ножки и тем самым порадовать представителей сильного пола.

Белый костюм

После появления в белых костюмах-двойках певицы Адель и журналистки Опры Уинфри стало понятно, что такие наряды сейчас как никогда актуальны. Если размышляете над эффектным луком для работы и офиса, то смело выбирайте этот. Костюм-двойка, состоящий из пиджака и брюк/юбки, действительно выглядит нарядно и стильно.

Желтые вставки

Такой бренд как “Прада” в своей последней коллекции сделал изюминкой каждого образа желтые вставки. К примеру, пояс такого цвета.

Этот тренд можете перенять и вы. Просто составляете комплект из вещей любых цветов и к ним добавляете что-то желтое. Можно даже одеть желтый низ (в виде юбки, например) или желтый верх (в виде блузы).

Яркие цвета весной и летом особенно эффектно украшают любой образ. Поэтому обязательно добавьте капельку желтого, чтобы поднять настроение и себе, и окружающим.

«Сеть»

Вещи из трикотажа в принципе не теряли своей актуальности. Сейчас в тренде — изделия, которые напоминают рыболовные сети. Чем крупнее вязка, тем лучше. Такая одежда больше подходит для теплой погоды, поэтому можете смело приобретать ее до наступления тепла.

Кстати, эта же одежда задержится в топе и на летний сезон, поэтому это нужная инвестиция.