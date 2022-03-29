Парни нашли в лесу заброшенный вагон и решили остаться там на ночь и показали, что внутри

Группа рыбаков отправились в тайгу, чтобы порыбачить на озере. Уже к вечеру их настиг снегопад, и люди отправились на поиски убежища на ночь.

Спустя небольшое количество времени они нашли старый железнодорожный вагон, в котором остановились на ночёвку.

Старые железные стены гарантировали защиту от снега и ветра. Все было запечатлено на камеру.

На видео видно, как люди заходят внутрь, но обращают внимание на следы, которые были сосредоточены перед входом.

Изнутри вагон был отделан деревом, в углу стояла печка с трубой, которая была выведена за пределы конструкции. К слову, в условиях тайги можно найти место для ночлега. Как правило, – это небольшие землянки.

Однако здесь работает важное правило – ночующие должны приготовить дрова для других путешественников, а также оставить нескоропортящиеся продукты. Несмотря на это, металлический вагон среди дикой природы смотрелся необычно. Ведь доставить его сюда непросто.

С первыми лучами солнца рыболовы покинули убежище. Они знали негласные законы этих мест и оставили запасы, которые помогут следующим любителям природы спокойно переночевать.