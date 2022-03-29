 

Саввин день: что нельзя делать 29 марта

29.03.2022, 21:57, Разное
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Савин Ермопольский

Мученик Савин, которому посвящен нынешний церковный праздник, жил в 3 веке в Египте. Савин занимал один из руководящих постов в городе Ермополе и исповедовал христианскую веру. Высокая должность не спасла Савина, когда начались гонения на христиан. Один из служащих предал Савина за два золотых. Тот же отказался отречься от своей веры, за что был осужден на мученическую смерть. Савина вместе с другими истинными верующими жестоко пытали, а затем утопили в Ниле.

Что нельзя делать 29 марта

На Руси сегодняшний православный праздник прозвали Саввиным днем. Зная о том, какой сегодня церковный праздник, люди издавна придерживались ряда запретов, которые касались самых разных сфер их бытовой жизни. Так в Саввин день нельзя было делать предложение руки и сердца, а также его принимать. Также под запретом было одалживание денег: если в этот день дать деньги в долг после заката, то весь год можно провести в должниках. Запрещалось 29 марта также поднимать тяжелые вещи, выносить мусор, разводить огонь и печь хлеб.

Традиции и приметы

В народе Саввин день также нередко называли тележным – это название связано с традицией осматривать свои телеги в этот церковный праздник и подготавливать их к весенним работам. Сани в этот день наоборот убирали на долгое хранение. Издавна день считался благоприятным для самых различных покупок и новых начинаний.

Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник они всегда были в изобилии. В народе верили:

  • Если снег тает и потекли ручьи, лето будет дождливым.
  • Если лед тонет, то урожай будет скудным.
  • Если облака плывут высоко, то установится теплая погода.
  • Если день солнечный, то таким же будет весь апрель.


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