Россиянам напомнили способ выгодно купить квартиру рядом с Москвой

Потенциальным покупателям напомнили, что жилье продается и сдается в аренду через аукционы, которые с 2019 года проводятся в электронной форме на надежных торговых площадках. По словам экспертов рынка недвижимости, торги – прозрачный способ реализации имущества.

Так, россиянам разъяснили, что в ходе торгов участники на равных условиях борются за интересующий лот путем повышения цены,

победителем становится тот, кто предложил наибольшую стоимость. За время проведения торгов всего было продано более 13 тысяч квартир.

Новые объекты недвижимости выставляются ежемесячно. Участвовать в аукционах могут как

физические, так и юридические лица.

Купить квартиру у города можно с 2015 года. При этом за 2021 год было продано 2482 жилых объекта, что в 30 раз больше, чем семь лет назад,

когда было продано всего 92 лота. В минувшем году на одну

квартиру, в среднем претендовало 12 человек.

Наибольшим спросом в прошлом году пользовались квартиры в

новостройках Москвы. В 2021 году на торгах реализовали около двух тысяч

объектов. Приобрести у города можно не только квартиры, но и земельные

участки различного назначения, в том числе под строительство частного жилого

дома.