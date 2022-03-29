 

Мария Горбань: 10 коротких вопросов

29.03.2022, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На что потратили свой первый гонорар?

Купила дом барби, мне было 11 лет.

Помните свою первую любовь? Как это было?

Помню! Это было прекрасно!

Любимый способ времяпровождения с дочкой?

С дочкой и сыном, теперь я многодетная мама!

Я горжусь, что мне удалось…

Остаться позитивным человеком и не обращать внимания на хейтеров.

Продолжите фразу: главное открытие после рождения детей – это…

Я могу уснуть в любом месте и в любое время.

Назовите 3 любимых фильма с Вашим участием.

“Анна Николаевна-2”, “Кухня”, “Модный Синдикат”.

Что вам ближе — театр или съемки в кино и сериалах? Почему?

Я не хочу выбирать между съемками в кино и театром, я просто хочу делать то, от чего получаю удовольствие и только так

Страшно ли вам оказаться заложником одной роли?

Нет, не боюсь! Обожаю свои роли.

Какую песню любите петь в караоке/дома/слушать в машине?

Люблю слушать в машине и дома творчество Вовы Zoloto.

В социальных сетях вы часто делитесь подробностями своей жизни. Сложно ли вам было бы жить совсем без соцсетей?

К социальным сетям отношусь, как к альбому с яркими и красивыми воспоминаниями. Спокойно могу существовать без них.

Смотрите второй сезон сериала “Анна Николаевна” на ТНТ с 4 апреля в 21:00.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Кандагар пал

30.12 / Скандалы: Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы превысила 1 млрд долларов

24.12 / ”Человек-паук” 2021 за первую неделю собрал 813 млн долларов

12.11 / Мнение: Турки в Карабахе

28.11 / Армения потребует от России компенсацию за поражение в Карабахе

23.12 / Путин предложил назначить его адвокатом Деда Мороза

25.06 / У большинства пациентов с COVID-19 обоняние восстанавливается за год — исследование

27.07 / Собянин обсудил с кандидатами “Единой России” программу постковидной реабилитации

14.03 / Мнение: Каторга

23.06 / Берем тренд и учитываем тип фигуры: как выбрать идеальное летнее платье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика