Мария Горбань: 10 коротких вопросов
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На что потратили свой первый гонорар?
Купила дом барби, мне было 11 лет.
Помните свою первую любовь? Как это было?
Помню! Это было прекрасно!
Любимый способ времяпровождения с дочкой?
С дочкой и сыном, теперь я многодетная мама!
Я горжусь, что мне удалось…
Остаться позитивным человеком и не обращать внимания на хейтеров.
Продолжите фразу: главное открытие после рождения детей – это…
Я могу уснуть в любом месте и в любое время.
Назовите 3 любимых фильма с Вашим участием.
“Анна Николаевна-2”, “Кухня”, “Модный Синдикат”.
Что вам ближе — театр или съемки в кино и сериалах? Почему?
Я не хочу выбирать между съемками в кино и театром, я просто хочу делать то, от чего получаю удовольствие и только так
Страшно ли вам оказаться заложником одной роли?
Нет, не боюсь! Обожаю свои роли.
Какую песню любите петь в караоке/дома/слушать в машине?
Люблю слушать в машине и дома творчество Вовы Zoloto.
В социальных сетях вы часто делитесь подробностями своей жизни. Сложно ли вам было бы жить совсем без соцсетей?
К социальным сетям отношусь, как к альбому с яркими и красивыми воспоминаниями. Спокойно могу существовать без них.
Смотрите второй сезон сериала “Анна Николаевна” на ТНТ с 4 апреля в 21:00.
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