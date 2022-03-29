Мария Горбань: 10 коротких вопросов

На что потратили свой первый гонорар?

Купила дом барби, мне было 11 лет.

Помните свою первую любовь? Как это было?

Помню! Это было прекрасно!

Любимый способ времяпровождения с дочкой?

С дочкой и сыном, теперь я многодетная мама!

Я горжусь, что мне удалось…

Остаться позитивным человеком и не обращать внимания на хейтеров.

Продолжите фразу: главное открытие после рождения детей – это…

Я могу уснуть в любом месте и в любое время.

Назовите 3 любимых фильма с Вашим участием.

“Анна Николаевна-2”, “Кухня”, “Модный Синдикат”.

Что вам ближе — театр или съемки в кино и сериалах? Почему?

Я не хочу выбирать между съемками в кино и театром, я просто хочу делать то, от чего получаю удовольствие и только так

Страшно ли вам оказаться заложником одной роли?

Нет, не боюсь! Обожаю свои роли.

Какую песню любите петь в караоке/дома/слушать в машине?

Люблю слушать в машине и дома творчество Вовы Zoloto.

В социальных сетях вы часто делитесь подробностями своей жизни. Сложно ли вам было бы жить совсем без соцсетей?

К социальным сетям отношусь, как к альбому с яркими и красивыми воспоминаниями. Спокойно могу существовать без них.

Смотрите второй сезон сериала “Анна Николаевна” на ТНТ с 4 апреля в 21:00.