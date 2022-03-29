Как принц Гарри и Меган Маркл незримо присутствовали на памятной службе по принцу Филиппу

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен.

__________________________________

На сегодняшней памятной службе в честь мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве кого только не было: и сама королева, присутствие которой не подтверждали до последней минуты, и ее дети с внуками и правнуками, и даже несколько десятков членов европейских королевских семейств… Но на службу не приехали те, кого ждали увидеть больше всего – принц Гарри и Меган Маркл.

Напомним, это решение супруги приняли еще две недели назад. Причину многие сочли странной – страх за безопасность. По словам принца Гарри, на родине их приездом могут воспользоваться недоброжелатели, а Скотленд-Ярд отказался предоставлять охрану ему и его семье. При этом на очередные игры Invictus Games, которые пройдут в Нидерландах в апреле, он собирается приехать.

Вместо личного присутствия герцог и герцогиня Сассекские прислали Ее Величеству венок, который выделялся на фоне остальных, подаренных членами британской королевской семьи и занявших свое место в часовне Святого Георгия. Он был сделан не из белых, а фиолетовых и синих цветов, причем подобранных со смыслом. Как пишет британский HELLO!, венок собрала одна из любимых флористов пары Уиллоу Кроссли. По просьбе Гарри и Меган она добавила в венок акант мягкий (Acanthus mollis), который еще называют “медвежьи бриджи” – это национальный цветок Греции. Так супруги хотели отметить происхождение принца Филиппа – тот родился на острове Корфу. Также там есть синеголовник или эрингиум (Eryngium), неофициальное название которого – морской падуб. Этот цветок является символом королевской морской пехоты.

Венки на службе в память о принце Филиппе. Венок от Меган и Гарри второй справа

Помимо них в венок были добавлены колокольчики (символ благодарности и вечной любви), розмарин (память), лаванда (преданность) и розы – в честь июня, месяца рождения принца Филиппа. А сверху к венку была приложена рукописная записка от герцогини, содержание которой неизвестно.

Кстати, флорист Уиллоу Кроссли также составляла цветочные композиции для вечернего свадебного приема молодоженов Меган и Гарри во Фрогмор-Гарденс в 2018 году, а также крещения их первенца, сына Арчи в 2019 году.