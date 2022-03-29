 

Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии COVID-19

29.03.2022, 21:33, Новости дня
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В теплое время года распространение вирусных инфекций обычно идет на спад, поэтому нельзя судить об окончании пандемии на основании данных, полученных весной и летом, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Относительно невысокая заболеваемость (20–30 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в сутки на всей территории России, – прим. ВЗГЛЯД) в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному с точки зрения вирусных инфекций летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике», – цитирует радио Sputnik Крючкова.

Понять, что пандемия закончилась, можно будет только через год наблюдений, продолжил иммунолог.

«Но даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом», – предупредил врач, добавив, что самым надежным способом предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции является вакцинация.

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 4932 человека с коронавирусом, за это же время выздоровело 47 229 человек.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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