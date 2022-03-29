 

В Минобороны рассказали о постановочных видео нацбатов о якобы совершенных ВС РФ преступлениях

29.03.2022, 21:33, Новости дня
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Национальным батальонам приказано снимать постановочные видеосюжеты о мародерствах и массовых убийствах, которые якобы совершены российскими военнослужащими, для создания негативного фона вокруг спецоперации РФ на Украине, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими», – цитирует ТАСС Мизинцева.

По его словам, для выполнения таких заказов националисты не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей. Как отметил генерал, задача таких материалов – создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции ВС России.

«Большая часть населения Украины пытается эвакуироваться в Российскую Федерацию. Так, за прошедшие сутки официальные структуры РФ по различным каналам получили 1734 обращения с просьбами об эвакуации в Россию. Всего в базе данных их уже 2 732 405 из 2118 населенных пунктов Украины», – подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.

Ранее руководитель информационного портала Kremlin_Russian, доброволец из РФ Константин Ткаченко опроверг фейк о том, что в Мариуполе в центре гуманитарной помощи «Единой России» раздают только листовки, на самом деле местным жителям выдают свежий хлеб, воду, одежду и другие товары.

До этого украинские войска с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео «братской могилы» с 1,3 тыс. якобы погибших мирных жителей в Мариуполе.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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