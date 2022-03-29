МО: РФ предоставила гуманитарные коридоры на пяти направлениях
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Российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с Украины на пяти направлениях – киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Сегодня с 10 часов утра российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории», – цитирует его ТАСС.
Как сказал Мизинцев, из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз – ни одного маршрута в Россию.
«На текущие сутки Киев сообщил об открытии девяти дополнительных коридоров на запорожском и полтавском направлениях. Российская Федерация согласилась и с этими предложениями», – сказал он.
Также Мизинцев заявил, что аооруженные силы РФ без участия киевских властей за сутки организовали эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию свыше 19,2 тыс. человек, из них – четыре тыс. детей, а всего «с начала специальной военной операции – уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка».
По его данным, государственную границу РФ пересекли 59 848 единиц личного автотранспорта, из них за сутки – 2 822 единицы.
Генерал уточнил, что 29 марта из Мариуполя без какого-либо участия украинской стороны удалось эвакуировать 3 135 человек.
Ранее сообщалось, что ВС РФ без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3642 человека.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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