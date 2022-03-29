 

МО: РФ предоставила гуманитарные коридоры на пяти направлениях

29.03.2022, 21:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с Украины на пяти направлениях – киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня с 10 часов утра российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории», – цитирует его ТАСС.

Как сказал Мизинцев, из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз – ни одного маршрута в Россию.

«На текущие сутки Киев сообщил об открытии девяти дополнительных коридоров на запорожском и полтавском направлениях. Российская Федерация согласилась и с этими предложениями», – сказал он.

Также Мизинцев заявил, что аооруженные силы РФ без участия киевских властей за сутки организовали эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию свыше 19,2 тыс. человек, из них – четыре тыс. детей, а всего «с начала специальной военной операции – уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка».

По его данным, государственную границу РФ пересекли 59 848 единиц личного автотранспорта, из них за сутки – 2 822 единицы.

Генерал уточнил, что 29 марта из Мариуполя без какого-либо участия украинской стороны удалось эвакуировать 3 135 человек.

Ранее сообщалось, что ВС РФ без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3642 человека.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Зеленский посетил борт американского эсминца Ross, который участвует в учениях Sea Breeze

07.08 / Найем: До встречи на баррикадах. Обещаю, будет жестко и весело

05.12 / Скандал вокруг датских F-35 бросает тень на американского союзника

28.08 / Нефть подорожала на оценке последствий урагана в США

06.12 / В администрации Кремля сравнили антиваксеров с Гитлером

02.07 / Эпидемия COVID-19 в Украине замедлится. В сутки будет заражаться от 2 тыс. человек – прогноз НАН

26.06 / “Не хотел ждать электричку”: новосибирский дачник уехал в другой регион в вагоне с углем

03.09 / Das Erste – экс-сотрудник спецслужб США впервые признал, что в Гуантанамо пытают людей

08.07 / Племянница Трампа назвала его социопатом

01.07 / Камчатка и Чукотка завершили голосование по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика