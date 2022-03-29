Скоро снимем пальто: чем обновить гардероб к теплому сезону и как стилизовать под себя летние тенденции 2022-го

Наверняка вы уже успели соскучиться по теплой весне и солнечным дням. Еще немного, и мы наконец-то скинем теплые куртки и пальто, а это значит, что пора отправляться на шопинг.

Чтобы быть в тренде, рассказываем, чем обновить гардероб к теплому сезону и как стилизовать под себя тенденции грядущего летнего сезона.

Удобный XXL

Всемирно известные дизайнеры и слышать ничего не хотят о скинни и другой обтягивающей одежде! Весной и летом мы будем носить максимально свободную одежду: юбки, рубашки, жакеты, брюки и пуловеры с широкими плечами – все это будет мягко ласкать нашу кожу прохладной весной и обеспечивать комфорт жарким летом.

Если в вашем гардеробе нет вещи размера XXL, рекомендуем заглянуть в мужской отдел или стащить блейзер отца. Проявите фантазию, примените пару стильных “фишек”, и даже обычная вещь приобретет модный повседневный вид.

Совет: миниатюрным дамам следует остерегаться total-look XXL, который слишком сузит силуэт и сделает рост еще ниже. Сделать образ более женственным и элегантным вам помогут сумки, украшения и поясные ремни.

Шнуровка и вырезы

Последний год шнуровка часто появлялась на модных подиумах. В этом сезоне тренд поднимется на ступень выше. При этом совершенно не важно, где будет расположена шнуровка – этим летом зашнуровать можно и топы, и юбки, и джинсы.

Уже второй год вырезы лидируют в списке трендов. Если они вам полюбились, то, к счастью, в этом сезоне они продолжат радовать. Любовь к этой тенденции понятна: вырезы в самых разнообразных местах всегда выглядят пикантно, а в сочетании с простыми лаконичными фасонами – не вульгарно и совсем не вызывающе.

Бикини-топы

Очередной сезон, который не обойдется без кроп-топов. В этом году дизайнеры решили добавить к ним бикини-топы. Для новой вариации тренда вполне подойдет верх от вашего любимого купальника.

Если не хотите слишком оголяться, наденьте поверх топа рубашку или блейзер. Обязательно расстегните все пуговицы и сочетайте с брюками свободного кроя с завышенной талией.

Романтические рюши

Этому тренду будут рады все поклонницы женственных луков – воланы и рюши продолжают быть в тренде и снова завоевывают сердца своей романтичностью. В этом сезоне они могут быть абсолютно везде (рубашки, блузы, топы, платья, свитера и т.д.).

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Однотонные топы с рюшами можно носить с костюмами, придав деловому стилю щепотку женственности. Впрочем, волшебство рюшей очень красочно и игриво впишется в фасон легких, воздушных платьев с цветочным принтом.

Платья с высоким воротом

Простые, элегантные и совсем нескучные: юбки и платья почти в пол из тонкого трикотажа заняли лидирующие позиции на модной арене. Они подвластны комбинированию с другими элементами гардероба, но не менее круто смотрятся в сольном варианте.

Важное правило: покупайте только качественный трикотаж, который будет держать форму и хорошо сидеть на фигуре даже после стирки.

Широкие брюки

Мы долго шли к этому и наконец-то можем заявить: джинсы скинни отправляются “в отпуск”, ведь теперь их заменят элегантные широкие брюки и прямые джинсы.

К слову, возвращается мода 2000-х, а это значит, что их можно комбинировать с короткими топами. Дамы с пышными формами тоже не остаются в стороне и отдают предпочтение моделям с завышенной талией.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Максимальная прозрачность

Подиумы последней Недели моды покорили прозрачные блузки и кружевные платья. Эти модели не только привносят в летний гардероб больше женственности, но также выглядят очень откровенно.

Поскольку эта модная тенденция мало что скрывает и этим привлекает всеобщее внимание, важно сочетать ее с повседневными вещами. Модницы, например, к прозрачной блузке выбирают самый красивый бюстгальтер и широкие брюки.

Фантастическое сияние

Долой уединение и состояние апатии в четырех стенах дома. Надеемся, этим летом мы вернемся к привычной жизни и снова сможем отмечать шумные вечеринки, как нам заблагорассудится.

Для этих счастливых и незабываемых моментов дизайнеры предлагают сияющие наряды, которые обеспечат гламурный вид. Чем ярче и необычней, тем лучше!

Блестящая одежда – это успех любого торжественного мероприятия. Но блеск можно использовать не только в вечерних образах. Есть масса вариантов придать повседневному образу сияния: пайетки, блестки, люрекс. Правда, для дневного образа рекомендуем соблюдать умеренность, и пусть блестящие детали будут лишь на некоторых деталях образа.

Яркие цвета

Модное лето 2022 года поднимет настроение своими красками. Не обойдется и без Very Peri – цвета Pantone. Это значит, что в тренде будут все комбинации фиолетовых и синих оттенков.

Наиболее актуальной и модной этим летом станет вся палитра зеленого, которая прекрасно сочетается с черным и белым. Розовый продолжает удерживать лидирующие позиции. Его триумфальное возвращение на подиумы состоялось еще в прошлом году. Также в тренде ледяной синий, пастельно-желтый и сочный оранжевый.

Если вы предпочитаете иметь в своем гардеробе что-то классическое и сдержанное, то выбирайте черный, белый и бежевые цвета.