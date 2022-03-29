«Хвост русалки» и клеш: пять вариантов юбок, подчеркивающих красоту широких бедер

Естественно, каждая женщина хочет иметь красивую и пропорциональную фигуру, однако, к сожалению, это не всегда возможно. Часто бывает так, что пропорции далеки от совершенства. Например, многие женщины очень переживают по поводу широких бедер.

Однако плюсом является то, что несовершенства фигуры можно замаскировать при помощи правильно подобранной одежды. Если у девушки широкие бедра, то можно их визуально сделать меньше при помощи правильно подобранной юбки. Вот некоторые стильные и модные варианты, которые точно заслуживают внимания.

Плиссированная юбка

Такой наряд помогает визуально сделать бедра уже, чтобы они выглядели намного стройнее.

Стоит выбирать плиссированную юбку ниже колена или же длины миди, чтобы бедра выглядели более пропорциональными. Эта модель смотрится стильно, эффектно и является универсальным вариантом, именно поэтому можно смело выбирать ее.

Расклешенная юбка

Такая модель идеально подходит абсолютно каждой девушке и помогает замаскировать слишком широкую линию бедер.

Можно сочетать расклешенную юбку с совершенно любым верхом и обувью. Такая модель юбки обязательно должна быть в гардеробе каждой девушки. Этот наряд подойдет не только для повседневной носки, но и для торжественных случаев.

“Хвост русалки”

Это отличный вариант для всех тех, кто хочет подчеркнуть изгибы. Юбка-русалка с оборками по низу выглядит эффектно и роскошно.

Желательно выбирать наряд светлых тонов. Стоит выбирать наряд, выполненный из плотных материалов. Это позволит сделать так, что фигура будет четко очерчена.

Юбка с запахом

Такой наряд прекрасно смотрится вместе с простой футболкой. В итоге образ получается просто фантастическим.

Юбку с запахом не только легко корректировать по фигуре, но и сделать так, чтобы широкие бедра выглядели более стройными, а фигура стала красивой и пропорциональной. Такой наряд выглядит стильно и модно.

Юбка-карандаш

На первый взгляд кажется, что такая модель совершенно не подходит девушкам с широкими бедрами, однако это совершенно не так. На самом деле юбка-карандаш поможет сделать образ милым.

Отлично смотрится модель с пуговицами спереди. Это самый настоящий хит в этом году. Если бедра широкие, то нужно просто выбрать юбку темного цвета и сочетать ее с более светлым верхом. Кроме того, дополнительно стоит подчеркнуть фигуру при помощи корсета.

Также стоит избегать блуз, достигающих бедер. Это приведет к тому, что фигура будет выглядеть более громоздкой.