Связался с малолетней Орбакайте, женился на спор и изменился ради Подольской: личная жизнь Преснякова

Владимир Пресняков-младший вырос в семье музыкантов и начал заниматься творчеством едва ли не с пеленок. Уже к 18 годам сын заслуженного артиста, Владимира Преснякова-старшего, стал звездой и мог похвастаться целой толпой поклонниц. О знакомстве с исполнителем мечтали многие девушки, но его интересовала лишь одна – дочь знаменитой Аллы Пугачевой.

На момент знакомства с певцом Кристине Орбакайте было всего 15 лет. Искра между молодыми людьми вспыхнула после встречи на “Голубом огоньке”, и Пресняков быстро уговорил Примадонну отпустить дочь с ним на вечеринку. Сложно даже представить, как певец ухитрился выманить Кристину у строгой Аллы Борисовны, но это был далеко не последний раз, когда он не испугался ее авторитета.

Как-то раз Владимир увез Кристину с собой на гастроли втайне от певицы, а однажды Примадонна даже застала возлюбленных в одной постели. Пугачева и Пресняков-старший не ожидали, что отношения их детей настолько быстро перерастут в нечто серьезное, но не стали вмешиваться. Вскоре молодые влюбленные начали жить вместе, не соблюдая никаких формальностей.

Со временем Алла Борисовна прикипела к зятю, хотя и понимала, что этот союз неизбежно распадется. Спустя несколько лет отношений у пары родился сын Никита, но сохранить семью молодым и неопытным возлюбленным так и не удалось. Кристина хотела заниматься карьерой, а Владимир был страшно ревнив и вел разгульный образ жизни.

Переживая тяжелое расставание, Пресняков-младший погряз в депрессии, к тому же, на него ополчилась публика. Только спустя время певец снова начал творить и выступать. А потом, неожиданно для всех, впервые связал себя узами брака.

Второй избранницей Владимира Преснякова-младшего стала дизайнер Елена Ленская. Молодые, ничем не обремененные и залечивающие раны после тяжелых разрывов, они встретились на одной из дружеских вечеринок. Владимир поспорил, что Елена не сможет залпом выпить стакан алкоголя, но проиграл, пообещав жениться. Сегодня певец считает этот союз ошибкой.

Пресняков и Ленская были слишком разными, к тому же, в этих отношениях музыкант повторил свои прошлые ошибки. Союз распался спустя всего несколько лет, но ни для Елены, ни для Владимира это не стало трагедией. В процессе расставания со второй женой, исполнитель встретил другую женщину – ту, рядом с которой он стал совсем другим человеком.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились во время участия в “Больших гонках” в 2005 году. Певица сразу же влюбилась в музыканта, да и тот был от нее без ума, хотя все еще был женат. Узнав о браке Преснякова, Подольская прекратила их общение, а через несколько месяцев дала ему еще один шанс. Как оказалось, не зря.

Вскоре Владимир развелся с женой, а Наталья поняла, что не видит себя ни с кем другим. Возлюбленные не торопили события и связали себя узами брака только в 2010 году. Рядом с третьей супругой Пресняков изменился до неузнаваемости. Знаменитый бунтарь превратился в нежного и любящего мужа, а потом – в заботливого отца. В 2015 году Подольская подарила музыканту долгожданного сына Артемия, а спустя пять лет на свет появился Иван. В наследниках, как и в любимой жене, исполнитель не чает души.