Медики представили новое руководство по вакцинопрофилактике ковида у пациентов с коморбидными заболеваниями

Наблюдения специалистов показали, что обеспечить защиту в период пандемии способны вакцины не только от ковида, но и от гриппа и пневмококковой инфекции. Вакцинация снижает риск заболеть в несколько раз, отметил врач аллерголог-иммунолог Михаил Костинов.

Исследования показали, что предназначенная для профилактики гриппа адъювантная вакцина с азоксимера бромидом и полисахаридная конъюгированная вакцина против пневмококка активизируют рецепторы естественного иммунитета, которые могут распознавать вирусы. Это запускает клеточные механизмы иммунного ответа. В результате организм готов противостоять новой коронавирусной инфекции.

Многочисленные исследования и наблюдения специалистов показали, что риск тяжелых постковидных осложнений повышен у непривитых пациентов. Медики изучают возможности облегчить состояние таких людей.

По словам врача-пульмонолога Галины Игнатовой, восстановление у пациентов может идти как быстро, так и медленно. “Высоки риски инвалидизации, ухудшения качества жизни”, – отметила она.

Проведенное Сеченовским университетом исследование показало, что почти у половины пациентов спустя полгода после выписки наблюдаются продолжающиеся симптомы. Около 20% жалуются на слабость, у порядка 15% отмечается одышка.

Медики научились успешно корригировать состояние дисфункции легких с помощью ферментного препарата “Лонгидаза”. Его назначали пациентам в ходе рутинной клинической практики в исследовании Dissolve.

Результаты оказались положительными. Препарат снижал одышку, усиливал выносливость организма, повышал уровень сатурации. У пациентов в тяжелом состоянии результат был наиболее выраженным.

Также в представленном руководстве говорится о неспецифической профилактики респираторных инфекций. Те, кто принимал иммуномодулятор “Полиоксидоний” для профилактики, оказались наименее подвержены риску заболеть ОРВИ и ковидом. Также никто из этой группы не заболел пневмонией.