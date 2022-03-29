 

Почему королева Летиция, принцесса Анна, герцогиня Камилла и другие выбрали зеленый для панихиды по принцу Филиппу

29.03.2022, 20:15, Разное
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Сегодня в Лондоне прошла панихида в память о принце Филиппе. На поминальной службе памяти герцога Эдинбургского присутствовали как почти все члены британской королевской семьи, так и приглашенные члены монарших семейств из нескольких европейских стран. Многие отметили, что дресс-код не был строгим, как на самих похоронах в апреле прошлого года – да, большинство гостей (а их было в церкви порядка 1800 человек) предпочли черные костюмы и платья, но некоторые образы выделялись.

Так, сразу несколько монарших особ – королева Испании Летиция, единственная дочь королевы Елизаветы II и покойного принца принцесса Анна, их невестка Камилла Паркер-Боулз, а также принцесса Нидерландов Беатрикс – и, собственно, Ее Величество были одеты в темно-зеленое. Но пока одни в сети удивлялись такому выбору цвета и начали было упрекать женщин в неуважении, другие пояснили смысл этого оттенка.

Как оказалось, это не просто зеленый цвет, а особый тон – Edinburgh Green – официальный цвет ливреи (формы) принца Филиппа. Таким образом все они отдали особую дань уважения герцога Эдинбургского.

Тот же оттенок наряда выбрали министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, обладательница золотой награды герцога Эдинбургского Дойин Соайбаре, произнесшая речь во время службы, а также принцесса Александра Кентская, достопочтенная леди Огилви, двоюродная сестра Елизаветы II. Последней прийти на службу не помешал даже перелом правой ноги, которая была зафиксирована до колена, и костыли.

Кстати, в “Эдинбургский зеленый” при жизни принца были выкрашены его личные автомобили, а после смерти – катафалк во время похорон.

Принцесса АннаГерцогиня Камилла КорнуольскаяКоролева ЛетицияПринцесса Беатрикс (справа)



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