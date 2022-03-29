Джада Пинкетт-Смит прервала молчание после скандала с ее мужем Уиллом Смитом на “Оскаре”

Актриса, звезда “Матрицы” и “Готэма” впервые прокомментировала скандал, который произошел на недавней церемонии вручения премии “Оскар”. Спустя почти двое суток после того самого момента, когда ее супруг Уилл Смит в прямом эфире дал пощечину ведущему Крису Року (после чего рейтинги трансляции взлетели вверх), она вышла на связь со своими подписчиками. В личном блоге 50-летняя Джада Пинкетт-Смит опубликовала картинку, где на бежевом фоне было написано:

Это сезон исцеления, и я здесь для этого.

Несмотря на то, что актриса не конкретизировала свою мысль и не адресовала послание кому-то лично, в сети уверены – это был ее сдержанный и достойный ответ острой шутке Криса Рока насчет ее внешнего вида и единственная реакция на агрессию мужа.

Несколькими часами ранее Уилл Смит публично извинился за произошедшее, но оргкомитет “Оскара” уже начал расследование и проведет на этой неделе совещание, где решится вопрос – останется ли награда за лучшую мужскую роль у него или нет.

Напомним, во время церемонии, которая прошла в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе, Крис Рок пошутил по поводу очень короткой стрижки Джады:

Джада, люблю тебя! С нетерпением жду выхода фильма “Солдат Джейн-2”, – сказал комик, намекая на бритую голову супруги Уилла Смита.

Сначала все радостно посмеялись над шуткой, но потом Уилл Смит увидел реакцию жены, встал, вышел на сцену и ударил Криса Рока в лицо. После вернулся на свое место и оттуда в грубой форме и громко сказал Року, чтобы тот “не смел произносить имя его жены”. На эти несколько секунд редакторам даже пришлось отключить звук трансляции из-за нецензурной брани Смита. Но звук все же прошел в эфире Австралии и Японии.

Чтобы понять “шутку”, необходим контекст: во-первых, “Солдат Джейн” – это голливудский фильм 1997 года, для которого актрисе Деми Мур, игравшей в нем главную роль, пришлось побриться налысо. Благодаря этому шагу за съемки в картине она получила 11 миллионов долларов. Во-вторых, “прическа” Джады – это результат алопеции (аутоиммунного заболевания, который сопровождается резкой потерей волос). Про свой недуг актриса рассказала в 2018 году, а в 2021-м призналась, что потеря волос привела ее к затяжной депрессии, выйти из которой ей помогла ее семья.