Мнение: Пути отхода

Поскольку ЖЖ, к сожалению, становится все более токсичным, и никто не знает, когда меня тут “заморозят” или выкинут “только для иностранцев” (как Никонова) – надо напомнить, что я есть еще и в Телеграме. Вот ссылка: https://t.me/aroschin

Там, кстати, с недавних пор можно и комментировать! Конечно, в Телеграме и комменты куда менее удобны, и вообще Телеграм с точки зрения удобства проигрывает ЖЖ по всем статьям. Но что делать, если товарищи гебисты внезапно плотно занялись даже старичком ЖЖ?

Есть я пока и в Фейсбуке, но там – строго для тех, кто умеет пользоваться ВПН. Впрочем, если дойдет до блокировки Ютуба – впн освоят в России даже бабушки-пенсионерки.

UPD. Оказывается, в “иностранцы” из ЖЖ уже успели выкинуть не только Никонова, но и Кунгурова! А в отношении Митрича у ЖЖ сейчас другая тактика: его посты стараются не показывать нигде, не включают ни в какие рейтинги – и надеются таким образом максимально “опустить” и в конечном итоге выкинуть из Топа ЖЖ-блогеров. Забавно, но это такая же тактика, какая использовалась в СССР: если писатель “выходил из доверия”, скажем, подписывал какое-нибудь письмо с протестом – его просто переставали печатать и запрещали где-либо упоминать. “Пиши в стол” это называлось. К сожалению, так же гнобят и Алекса Розова.