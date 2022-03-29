Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.

«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.

В Кремле заявили, что РФ не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка РФ и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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