Кендалл Дженнер умывается до трех раз в день: секреты здоровой кожи лица от шести топовых моделей

Порой нельзя не восхититься безупречной коже некоторых знаменитостей. Может показаться, что все это — результат посещения дорогостоящих салонов красоты и косметологов. В действительности же знаменитости пользуются вполне доступными лайфхаками по уходу за кожей. И вот, какими.

Умывание

Кендалл Дженнер является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Чтобы сохранить кожу гладкой, упругой и чистой, знаменитость умывается три раза в сутки. Она также соблюдает правило о том, что нельзя прикасаться к лицу, чтобы лишний раз не загрязнять кожу. Кендалл обязательно пользуется не только увлажняющим кремом для лица, но также и кремом для глаз. Такая продукция является прекрасной профилактикой от появления «гусиных лапок».

Снятие туши руками

Фотомодели и актрисе Джейми Кинг 42 года. Но определить ее возраст можно разве что по паспорту: выглядит знаменитость куда моложе своих лет. И дело вовсе не в использовании чудо-сывороток и тем более пластике.

Кинг пользуется простым лайфхаком для снятия туши. Она смачивает руки теплой водой и затем пальцами аккуратно снимает тушь с ресниц. Польза от этой процедуры такова: не приходится тереть нежную кожу вокруг глаз при демакияже, как это обычно происходит в случае удаления косметики спонжами.

Крем по сезону

Шанина Шейк — австралийская топ-модель. Знаменитость уделяет большое внимание тому, чтобы ее кожа всегда оставалась увлаженной. Ведь именно в этом случае не будут появляться морщины. Поэтому Шейк пользуется увлажняющими кремами, причем выбирает их в зависимости от сезона. Летом достаточно крема легкой текстуры. Когда на улице холодно, то есть смысл пользоваться более густой, питательной продукцией плотной текстуры. Кстати, в одном из интервью Шейк призналась, что у нее от природы жирная кожа, поэтому ей остается лишь поддерживать ее увлажненность.

Также топ-модель не забывает делать пилинг кожи. Частота процедуры — дважды в неделю.

Органическая косметика

Аня Рубик является польской топ-моделью. Она три года принимала участие в показах Victoria’s Secret. Благодаря головокружительной карьере обрела возможность жить и работать в Америке, в Нью-Йорке.

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Секрет красоты тридцативосьмилетней модели — в использовании органической косметики. Это означает, что продукция на сто процентов должна состоять из натуральных ингредиентов.

Для ухода за кожей Аня использует крем из пчелиной пыльцы. И хотя у него довольно резкий аромат, но результат того стоит.

Использование уходовых средств по минимуму

У американской топ-модели Эрин Хизертон чувствительная кожа лица. При переизбытке использования уходовых средств появляется раздражение. Поэтому Эрин пользуется кремами, сыворотками и т. д. только по необходимости, а не ежедневно. Когда нет съемок, модель просто умывается теплой водой без каких-либо средств наподобие сыворотки, тоника и т. д., сохраняя таким образом здоровье кожи.

Гимнастика для лица

Модель Виктория Брито борется с признаками преждевременного старения с помощью гимнастики для лица. Ее легко делать самостоятельно в домашних условиях. Следует приложить большой палец к скулам, средний к вискам, затем чуть потянуть лицо и так удерживать несколько минут. Затем повторить те же манипуляции. Продолжительность одной такой процедуры составляет десять минут.