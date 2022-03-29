 

Инвестируем во вневременную одежду и экспериментируем с тенденциями: секреты стиля на весну для женщин за 35

29.03.2022, 19:45, Разное
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С возрастом наш стиль меняется. Та одежда, в которой эффектно выглядели в 20 лет, в 35 уже смотрится не так привлекательно. Однако отчаиваться не стоит. Следует приступать к разработке нового образа. Вот советы, которые помогут в этом.

Берите одежду, которая подходит по фигуре

В подростковые годы и в юности экспериментировать и искать свой стиль — это нормально. Не всегда образы бывают удачными, зато можно понять, что идет больше, а что – меньше.

Когда вам 35, следует упорядочить все накопленные знания и приобретать вещи не слепо следуя моде, а те, которые подходят именно вам. Исходите из типа и особенностей своей фигуры, чтобы скрыть недостатки и акцентировать внимание на достоинствах.

Экспериментируйте с тенденциями

В то же время не нужно создавать однотипные пресные образы. Следите за модой, но современные тенденции интегрируйте в свой уникальный стиль. Делайте ставку больше на женственность и элегантность.

Инвестируйте во вневременные вещи

Подумайте о создании капсульного гардероба из базовых вещей отличного качества. Вы не прогадаете, если возьмете классику. Например, кожаные ботильоны в классическом стиле. Если пальто, то на 100 процентов шерстяное. Если трикотаж, то кашемировый свитер. А синтетических изделий избегайте: оставьте их подросткам для экспериментов.

Делайте ставку на базовые цвета

Чтобы одежда прослужила долгие годы и оставалась актуальной, чтобы не приходилось каждый сезон обновлять гардероб, она должна быть не только очень качественной. Обратите внимание на цветовую гамму: рекомендуется отдавать предпочтение нейтральным базовым оттенкам. К ним относятся белый, черный, синий, коричневый и т. д. Если ваш капсульный гардероб будет состоять из подобной вневременной классики, тогда у вас всегда будет возможность создать эффектный образ. Сделать его актуальным можно будет с помощью аксессуаров: их можно обновлять хоть каждый сезон.

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Шейте вещи на заказ

В подростковом возрасте и в юности молодежь слепо следует моде: увидел модный тренд и сразу его скопировал. Это вполне нормально и соответствует возрасту, поэтому молодые люди зачастую выглядят одинаково в плане стиля.

С возрастом же нужно вырабатывать свой уникальный и неповторимый имидж. Это проблематично сделать, приобретая одежду в масс-маркете. Инвестируйте деньги в пошив изделий в ателье либо сами займитесь шитьем. Зато вы получите эксклюзивные вещи, которые гарантированно не повторяются.

Избавляйтесь от стереотипов

С возрастом может показаться, что нужно остановиться только на скинни и узких брюках. Якобы только тогда можно создать элегантный образ. Это не так. С брюками вы точно можете экспериментировать. Примеряйте укороченные модели, джинсы клеш и другие фасоны. Избегать нужно только одного: джинсов с дырками и сильными потертостями. Они не очень эффектно смотрятся на тех, кому за 35.

Экспериментируйте с обувью

С возрастом многие женщины отказываются от неудобных туфель на высоких шпильках в пользу обуви на удобной колодке, с невысоким широким каблуком. Это правильно, но вовсе не означает, что не нужно обращать внимание на новые модели.

Сейчас появилось множество разнообразной интересной обуви, которая сочетает в себе эстетику и удобство. Присмотритесь к челси, лоферам и т. д., ведь они созданы не только для молодежи.



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