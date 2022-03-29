Российский журналист получил ранение под Мариуполем
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Корреспондент «Известий» Родион Северьянов получил ранение под городом Мариуполем, об этом сообщило само издание.
«Под Мариуполем получил ранение корреспондент «Известий» Родион Северьянов. Пуля снайпера попала в ногу», – сообщило издание в своем Telegram-канале.
Данные о состоянии журналиста и обстоятельства получения ранения уточняются, отмечается на сайте издания.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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