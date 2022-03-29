Российский журналист получил ранение под Мариуполем

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов получил ранение под городом Мариуполем, об этом сообщило само издание.

«Под Мариуполем получил ранение корреспондент «Известий» Родион Северьянов. Пуля снайпера попала в ногу», – сообщило издание в своем Telegram-канале.

Данные о состоянии журналиста и обстоятельства получения ранения уточняются, отмечается на сайте издания.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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