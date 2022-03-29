 

Зеленский подписал закон об ответственности за разглашение данных о перемещении ВСУ

29.03.2022, 19:09, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период военного положения.

«26 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении вооружения и боеприпасов на Украину, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного или чрезвычайного положения», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее власти Украины запретили водителям пользоваться видеорегистраторами. Запрет касается фото- и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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