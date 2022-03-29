Роскомнадзор намерен составить административные протоколы в отношении Google

Роскомнадзор планирует в ближайшее время составить в отношении американской компании Google LLC два административных протокола по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России.

«Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской ИТ-компании Google LLC, стал одной из ключевых площадок, участвующих в информационной войне против России», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

«Американская платформа откровенно способствует распространению лживого контента, содержащего недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации, а также информацию экстремистского характера с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, материалами экстремистских организаций, таких как «Правый сектор», националистический полк «Азов» и других», – добавили в Роскомнадзоре.

Согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность по ст. 13.41 КоАП РФ. Размер штрафа может составлять до 8 млн рублей, а в случае повторного совершения административного правонарушения размер штрафа может быть увеличен до 20% годовой выручки компании.

Ранее в Москве суд оштрафовал на 3,5 млн рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента.

—