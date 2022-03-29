 

Московское метро переходит на полностью российские транспортные карты

29.03.2022, 17:43, Разное
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Первая партия полностью отечественных карт скоро появится в кассах метро. Необходим финальный этап их тестирования, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.

“МСП” сможет снабжать метрополитен транспортными картами без перебоев. Контракт поможет предприятию сохранить рабочие места и нарастить производственные мощности.

“Замена чипа никак не скажется на работе карты “Тройка” — она останется такой же удобной для пассажиров. Мы продолжим развивать и другие способы оплаты проезда, включая полностью бесконтактный — Face Pay. При этом выбор способа оплаты всегда останется за пассажиром”, – сказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что пассажиры общественного транспорта Москвы могут сэкономить на поездках 10 рублей. При оплате смартфоном по карте “Мир” жители столицы в течение получаса получат размер скидки на свой счет.



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